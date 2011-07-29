Почему богатые люди впадают в глубокую депрессию

Как выяснили ученые, проинтервьюировав 89 037 человек, в глубокую депрессию хотя бы раз в жизни впадают 14,6% жителей десяти стран с высоким уровнем доходов (Бельгия, Франция, Германия, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Испания и США) и 11,1% населения восьми бедных государств (Бразилия, Колумбия, Индия, Китай, Ливан, Мексика, Южная Африка и Украина).

Вне зависимости от национальности и благосостояния женщин этот недуг поражает в два раза чаще мужчин.

Во всех исследованных странах депрессия была связана с социальными факторами, такими как возраст, семейное положение и доход, хотя иногда имели место и некоторые особенности. Так, у респондентов из государств с низким и средним уровнем доходов населения первый депрессивный эпизод происходил в среднем в 24 года, а в богатых странах - на два года позже, в 25,7.

По мнению исследователей, хандра чаще настигает жителей развитых стран, поскольку там очень велика разница в доходах. Кроме того, депрессия может быть элементом так называемой болезни изобилия, но этот феномен учеными пока до конца не понят.

Семейное положение связано с депрессией и в развитых, и в развивающихся странах, но в первых люди чаще впадали в депрессию, если расстались с партнерами или никогда не были женаты, а в последних - если были разведены или овдовели. Во Франции, Германии, Новой Зеландии и США самые бедные респонденты имели в два раза более высокий риск возникновения депрессии в сравнении с богачами, а в странах с низким и средним уровнем доходов подобной связи не наблюдалось.

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