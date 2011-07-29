Сорняки лечат желудок

81-летняя Екатерина Осипенко из райцентра Тростянец на Виннитчине ест сорняки. Говорит, они лечат желудок.

— Мокрец очень вкусен в салате. Еще беру спорыш, листочек любистка, чистотела, одуванчика. Все замачиваю на 15 минут в воде, чтобы горькость вышла. Добавляю немного салата, капусты, укропа, петрушки. Можно еще покрошить корень сельдерея, добавить вареное яйцо, — говорит Екатерина Михайловна, трудно переступая порожек между двором и огородом. — Все это заправляю маслом и такой салат ем ежедневно.

Для расширения сосудов головного мозга периодически утром натощак съедает ложку "кашки". Готовит ее из двух лимонов и четырех головок чеснока, перемолотых на мясорубке. Добавляет 200–300 граммов меда.

В доме на подоконнике выращивает индийский лук.

— О нем мало знают, но он хорошо прогревает. Где протянуло — это первейшее лечение. Беру несколько листочков, натираю. Несколько секунд — ничего, а потом — не только греет, огнем печет. Если потертое место чешется до часа и дольше или появляется сыпь — лучше не пользоваться.

Сильный зуд снимают облепиховым или другим маслом.

— Индийский лук — не до конца изученое растение. Известно лишь, что во всех его частях есть активные вещества, которые раздражают нервные окончания и усиливают кровоток. Но он содержит яд, поэтому есть его нельзя.

Екатерина Осипенко угощает травяным чаем. Говорит, очень хорошо, когда в напитке успокаивающие мелисса или мята, барвинок для разжижения крови, эхинацея для укрепления иммунитета. Подслащает сиропом "50 трав". Делает его сама.

— Все, что начинает зеленеть, —трава, куст или дерево, — складываю в трехлитровую банку и пересыпаю сахаром. Сироп выходит мягкий, от него хороший аппетит.

Ест очень мало.

— Мой завтрак — два перепелиных яйца со скорлупой и пол-ложки цветочной пыльцы. На обед нарву сорняков на салат, что-то легкое сварю. В пять часов доем это и до сна больше ничего. Ложусь в 12 ночи.

gazeta.ua