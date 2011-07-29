Как предупредить кариес?

Лакомства, которые так любят дети летом – шоколад, мороженое, леденцы. Каждая прогулка с ребенком не обходится без приобретения данных сладостей. Но из-за чрезмерного их употребления детские зубы портятся.

Стоматолог Бела С. Джэйн дает родителям несколько советов относительно того, как можно предотвратить появление различных проблем с зубами у ребенка.

Стоматологи рекомендуют детям применять следующее:

1.Фруктовые соки.

2. Свежие фрукты.

3. Яблоки/морковь.

4. Жевательная резинка.

5. Жидкость для полоскания рта.

6. Чистка зубов.

Специалист также советует после каждого мороженого или шоколадки давать малышу съесть яблоко, моркови или обрадовать ребенка жевательной мятной резинкой. Газированные напитки могут быть заменены фруктовыми соками.

С помощью жидкости для полоскания рта может быть защищена зубная эмаль от разрушения действием кислот, а чистка зубов является необходимой для того, чтобы предотвратить развитие кариеса.

Если соблюдать эти известные всем и простые правила, то можно сохранить здоровье зубов у каждого малыша.

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