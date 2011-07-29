Шотландский котенок выжил после стирки в машинке

Котенок, которого недавно приютила у себя жительница шотландского Абердина, сумел выжить после часа стирки в машинке. Как передает Лента.ру, об єтом пишет местное издание Aberdeen Evening Express.

В результате происшествия двухмесячная кошка по кличке Принцесса не получила серьезных травм и полностью восстановилась всего за два дня.

Как рассказала The Daily Mail хозяйка Принцессы Сьюзан ГОРДОН, кошка запрыгнула в стиральную машинку, когда бродила по дому и изучала жилище. Оказавшись в машинке, животное устроилось в одежде и хозяйка не заметила свою питомицу.

С.ГОРДОН захлопнула дверцу машины, засыпала порошок и запустила устройство в работу. Когда стирка закончилась и женщина открыла машинку, чтобы развесить вещи, она увидела мокрую перепуганную Принцессу, запутавшуюся в паре джинсов. Шотландка тут же взяла котенка на руки и отправилась с ним в ветеринарную клинику.

Специалисты, осмотревшие Принцессу, не заметили у кошки опасных травм. У животного шла кровь носом, а также воспалились глаза от стирального порошка. Принцессе дали обезболивающее, мочегонное средство и мазь для глаз.

Ветеринары, оказавшие помощь Принцессе, назвали ее чрезвычайно везучей и пошутили о том, что стирка отняла одну из девяти жизней кошки.

В настоящее время Принцесса чувствует себя хорошо.

Подобный случай около года назад произошел в Австралии. Там котенок по кличке Кимба пережил полчаса стирки в машинке.