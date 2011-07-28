В автобусе перевозили 140 тыс. таблеток психотропов

Пограничники Могилев-Подольского отряда совместно с работниками таможни обнаружили в автобусе, который следовал из Тирасполя в Москву, 140 тысяч таблеток психотропного действия «метадинон».

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, владельцем таблеток оказался 43-летний гражданин Молдовы. Мужчина въезжал в Украину через пункт пропуска “Болган” рейсовым автобусом «Мерседес», который следовал из Тирасполя в Москву. Во время прохождения погранично-таможенного контроля в результате осмотра в салоне автобуса в переднем и заднем люках было обнаружено 156 коробок с таблетками. Сейчас конфискат стоимостью более 280 тысяч гривень изъят и передан работникам таможни.