Без каких продуктов лучше обойтись, когда на улице пекло

Синоптики обещают нам ни одну неделю духоты и зноя. Жара сокращает срок годности почти всех пищевых продуктов. Но есть и лидеры прокисания, от которых в знойные деньки лучше держаться подальше. Вот они:

1. Молоко и его производные

Внимательно рассматривайте упаковку! Не забывайте, что на этикетке творожка, сметаны и кефира должен быть указан час, день, месяц и год выработки. При температуре ±2-4 градуса молочная продукция хранится от 48 часов до пяти суток.

Кстати, все это относится и к мороженому, которым так хочется полакомиться в зной. Если заметили, что стаканчик подтаявший - проходите мимо, не рискуйте. Это значит, что условия хранения на каком-то этапе соблюдены не были, и сладость размораживалась, а потом была заморожена снова. Кстати, такое мороженое имеет водянистый вкус, в нем встречаются комочки льда.

2. Рыба

Особенно опасна свежая и слабосоленая. В группе риска сейчас все суши-бары. Так что лучше не искушать судьбу, а вечером знойного дня полакомиться чем-то более традиционным. Как минимум, прошедшим термическую обработку.

3. Вареные колбасы и паштеты

Имеют короткий срок реализации, даже при 8 градусах хранятся не дольше 2-5 суток. Особенно это касается деликатесных вареных колбас. Все они, как правило, сделаны за рубежом, а значит уже належались в дорожке. А тут еще жара. если уж никак без колбасы, то предпочтительней взять копченой.

4. «Магазинные» салаты

Про развесные салаты, которые с некоторых пор взялись готовить сами магазины, отдельная песня. Если протухшие овощи щедро залить майонезом, они не пахнут. Это не значит, что все готовые салаты сделаны из побитых и подпорченных нереализованных овощей, но версия такая существует. В общем, как минимум в жаркие дни воздержитесь от такой опасной покупки.

5. Выпечка

Пирожки, беляши, ватрушки. Все это опасно не только скоропортящимися начинками: творогом, фаршем, но и самим тестом, в основе которого - яйца. В жару во много раз вырастает риск заразиться сальмонеллезом.

ВАЖНО

По возможности не покупайте продукты в небольших магазинах. В жару холодильники, охлаждающие воду и мороженое, нагревают крошечное помещение ларьков и магазинчиков пуще прежнего. Стоящие рядом на полках продукты портятся быстрее обычного. В «мирное» время вафли, шоколадные пасты, кетчуп или майонез могут не нуждаться в дополнительном охлаждении, но не в 30-градусную жару. Получается, что майонез, срок годности которого при температуре до 15-18 градусов 45 дней, парится под парами работающей на всю мощность техники. Естественно в таких условиях его срок годности сокращается. Тут никакие консерванты не спасут.

Сколько «проживет» колбаска

Сроки хранения скоропортящихся продуктов при температуре ±2-4 градуса:

- Молоко и молочные продукты - 48 часов - 5 суток

- Колбаса – от 24 часов до нескольких суток, конкретный срок указывается в качественном удостоверении

- Полуфабрикаты мясные – 36 - 48 часов (шашлык – 24 часа)

- Полуфабрикаты из мяса птицы: фарш – 12 часов, шашлык - 24 часа, целая курица или бедка, крылья и тп - 48 часов

- Фарш мясной: фабричный - 24 часа, сделанный при магазине - 12 часов

- Готовые блюда из мяса – 24 часа

- Заливные, зельцы, студни, холодцы – 12 часов

- Яйца вареные – 36 часов

- Салаты. Из вареных овощей: 12 – 18 часов. Если в салат добавлен бензоат натрия (консервант), - до 7 суток

- Квас хлебный промышленный (в бочках) – 48 часов

- Торты и пирожные: без крема – 72 часа, с кремом - 18 часов.

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