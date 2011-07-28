В США из-за жары погибли не менее 64 человек
В 15 штатах
Не менее 64 человек погибли из-за рекордной жары, уже не первую неделю господствующей на всей центральной части США и восточном побережье страны.
Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Национальную службу погоды.
Летальные исходы были зафиксированы в 15 штатах, в основном в центральном регионе страны: в Оклахоме, Канзасе, Миссури и Иллинойсе, передает ИТАР-ТАСС.
Кроме того, жители некоторых районов испытывают перебои с электроснабжением, так как энергосети не выдерживают повышенной нагрузки из-за массового использования кондиционеров.
Сложившаяся погодная ситуация серьезно беспокоит американских фермеров. Из-за непрекращающегося зноя в штате Айова погибли уже 4 тысячи голов скота.
В последние несколько дней столбики термометров на восточном побережье несколько опустились, однако температура в центральных районах страны в ближайшее время по-прежнему будет удерживаться в районе 40 градусов.
"Антициклон, принесший с собой жару, будет держаться над центральными регионами США до пятницы, затем температура ненадолго спадет. Однако уже на следующей неделе здесь вновь установится жаркая погода", - сообщили метеорологи.
Власти призывают жителей соблюдать осторожность в условиях экстремально жаркой погоды: не выходить на улицу без особой необходимости, пить больше жидкости и воздерживаться от любых спортивных упражнений.
В крупных городах открыты специальные кондиционируемые центры, где жители могут укрыться от невыносимого зноя, отмечает NEWSru.