В США из-за жары погибли не менее 64 человек

Не менее 64 человек погибли из-за рекордной жары, уже не первую неделю господствующей на всей центральной части США и восточном побережье страны.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Национальную службу погоды.

Летальные исходы были зафиксированы в 15 штатах, в основном в центральном регионе страны: в Оклахоме, Канзасе, Миссури и Иллинойсе, передает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, жители некоторых районов испытывают перебои с электроснабжением, так как энергосети не выдерживают повышенной нагрузки из-за массового использования кондиционеров.

Сложившаяся погодная ситуация серьезно беспокоит американских фермеров. Из-за непрекращающегося зноя в штате Айова погибли уже 4 тысячи голов скота.

В последние несколько дней столбики термометров на восточном побережье несколько опустились, однако температура в центральных районах страны в ближайшее время по-прежнему будет удерживаться в районе 40 градусов.

"Антициклон, принесший с собой жару, будет держаться над центральными регионами США до пятницы, затем температура ненадолго спадет. Однако уже на следующей неделе здесь вновь установится жаркая погода", - сообщили метеорологи.

Власти призывают жителей соблюдать осторожность в условиях экстремально жаркой погоды: не выходить на улицу без особой необходимости, пить больше жидкости и воздерживаться от любых спортивных упражнений.

В крупных городах открыты специальные кондиционируемые центры, где жители могут укрыться от невыносимого зноя, отмечает NEWSru.