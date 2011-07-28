Как не привезти с курорта опасные болезни

Страшные экзотические болезни начали отмечать медики у российских туристов, возвращающихся с курортов. Смертельные опасности подстерегают отдыхающих не только на диких пляжах где-нибудь в Доминикане или Индии, но и на очень популярных среди россиян курортах.

"В Юго-Восточной Азии, даже в Таиланде, даже в таких приличных местах, как Паттайя и Пхукет, есть опасность проникновения личинок не из воды, а из почвы через неповрежденную кожу, – сказал заведующий кафедрой паразитологии, паразитарных и тропических болезней Первого московского медицинского университета имени И.М. Сеченова Валерий Завойкин. – Личинка человеческих паразитов сначала проникает через кожу, потом мигрирует, попадает в конечном счете в кишечник и там становится взрослым червяком".

Доктор медицинских наук отметил: чтобы привезти домой мигрирующих личинок из Таиланда или Шри-Ланки, достаточно просто пройтись босиком по пляжу. "Причем по пляжу в пятизвездочном отеле", – указал ученый-медик. "У одной моей пациентки вся спина была в паразитарных ходах, она просто загорала на песке и считала, что ее "муравьи накусали", а у нее под кожей личинки "гуляли", – вспомнил специалист случай из своей практики в интервью еженедельнику "Мир новостей". Врач порекомендовал российским туристам загорать только на шезлонге или плотном покрывале, а по пляжу ходить только в обуви.

Не меньшие опасности представляют на отдыхе укусы насекомых. Среди болезней, которые переносятся кровососущими, основную опасность представляет малярия, отмечают медики. Заражение ей может приводить с смертельному исходу, существует молниеносная ее форма, когда больные гибнут в течении двух-трех дней после укуса. Малярию чаще всего "везут" из Юго-Восточной Азии.

Угрозой здоровью являются и любые физические контакты с местным населением, особенно в не очень развитых странах. "Вы все равно не узнаете обо всех болезнях, которые процветают на той или иной территории, в конкретном городе, в конкретной деревне, там может быть и менингит, и туберкулез, и лепра (проказа). Поэтому целоваться и обниматься с местными жителями все же не стоит", – говорит Завойкин.

"В нашей стране, если у человека обнаружили лепру, его изолируют навсегда, он никогда не вернется в семью и будет жить, как в тюрьме. А в других странах, в той же Индии, больного чуть подлечивают и выпускают, у государства нет денег кормить его всю оставшуюся жизнь. Поэтому в Индии есть вероятность заражения лепрой. Как именно происходит заражение? Иногда человек ест с больным из одной миски и не заражается, а бывает, что явного контакта нет, а заражение есть", – отмечает специалист.

Врачи дают несколько советов, которые помогут минимизировать риски заболеваний. Среди них – обычные правила гигиены: мыть руки с мылом, а также – пить только бутилированную воду, не есть с лотков на улице. Также категорически нельзя купаться в пресных водоемах, они могут кишеть личинками шистосом, паразитов, которые проникают в организм через кожу. Опасно также мерить в таких странах, как Таиланд, белье на голое тело. Описаны случаи, когда на одежду, которая, например, сушится на улице, насекомые откладывают личинки. Человек надевает белье, и личинки проникают в организм.

dni.ru