Кому нельзя кушать огурцы и кабачки

Следует отметить, что овощи и фрукты, используемые для приготовления салатов, содержат много биологически активных компонентов. Эти компоненты оказывают стимулирующие действие на организм. Для здорового человека – это здорово! Но существует ряд болезней или просто состояний человека (например, беременность), когда от их потребления лучше отказаться. Давайте уточним условия, когда некоторые овощи и фрукты могут стать неполезными для Вас.

Свежие огурцы не рекомендуются при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических гастритах, энтероколитах, при начальной стадии заболевания корью.

Соленые и маринованные огурцы не следует употреблять при желудочно-кишечных заболеваниях, атеросклерозе, пороках сердца, гипертонии, заболеваниях почек (острых и хронических нефритах, пиелонефрите), печени (гепатите, холецистите, дискинезии желчных протоков), поджелудочной железы и в период беременности.

Сырые кабачки не рекомендуются при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Прямым противопоказанием к употреблению свежей капусты являются повышенная кислотность желудочного сока, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, гастроэнтероколит, желудочно-кишечные кровотечения.

Квашеная капуста не рекомендуется людям с повышенной кислотностью желудка, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях печени и поджелудочной железы, больным гипертонией, имеющим проблемы с почками. Для таких людей квашеную капусту заготавливают с меньшим содержанием соли (до 10 г на 1 кг капусты) или промывают перед употреблением.

Капустный рассол имеет те же противопоказания, что и квашеная капуста.

Ограничивать употребление картофеля необходимо при колите, сахарном диабете и ожирении III степени (при избытке веса более 60%).

Не рекомендуется употребление свежего лука при заболеваниях печени, почек, желудочно-кишечного тракта, ряде сердечно-сосудистых болезней.

Морковь противопоказана при воспалении тонкого кишечника, обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью, колитах, энтеритах, поносе, фосфатурии. Необходимо соблюдать осторожность при употреблении моркови людям, страдающим сахарным диабетом.

www.salatnica.info