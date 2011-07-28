Чем полезны мюсли

Диетологи советуют всем людям, которые страдают ожирением или же просто хотят избавиться от нескольких килограммов, обязательно включать в свой рацион мюсли.

В мюсли содержится большое количество полезных веществ, а, кроме того, что так же немаловажно, мюсли помогут умерить аппетит.

Дело в том, что в мюсли содержатся пищевые волокна, которые медленно перевариваются, поэтому чувство голода может не возникать в течение нескольких часов. Эти же пищевые волокна, кроме того, стимулируют перистальтику кишечника и способны помогать организму выводить чужеродные соединения, в том числе и те, которые небезопасны для здоровья. К таким соединениям можно отнести свинец, радионуклиды, кадмий, а также холестерин.

Мюсли очень богаты клетчаткой, поэтому они полезны и для людей страдающих запорами. Но не следует забывать о том, что шоколадные мюсли противопоказаны тем, кто страдает диабетом и ожирением.

Большой энергетической ценностью обладают мюсли, с добавлением орехов, меда, варенья. А для тех, кто старается похудеть просто незаменимы мюсли с добавлением изюма, сухофруктов. Но, следует отметить, что для диет лучше все же использовать мюсли без добавок, состоящие из различных видов зерновых.

Большой пищевой ценностью обладают мюсли заправленные молоком, йогуртом или другими кисломолочными продуктами. Если вы все же не можете отказаться от них, то следует выбирать молоко с минимальным процентом жирности.

В идеале мюсли нужно заправлять фруктовыми соками. Они дополнят ваш завтрак витамином С, которого практически нет в самих мюсли.

Противопоказаний к употреблению мюсли нет. Их позволено есть всем вне зависимости от пола и возраста. Рекомендуемой порцией мюсли считается шесть-семь столовых ложек, то есть сто-сто двадцать пять граммов.

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