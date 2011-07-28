Чем опасны фруктовые чаи

Иногда, даже при условии тщательного ухода за зубами, люди посещают стоматолога. Выяснилось, что существуют лекарства и продукты, которые представляют особую опасность для эмали зубов, о вреде которых каждый из нас даже не задумывается.

Например, стоматологи говорят, что фруктово-ягодные чаи составляют потенциальную опасность для зубного здоровья, особенно с черной смородиной и лимоном, потому что они содержат множество кислот, которые очень агрессивны для зубной эмали. Также ферменты, которые содержатся в энергетических напитках и вине, оказывают агрессивное воздействие на эмаль.

Опасность также представляется некоторыми лекарствами, которыми снижается выработка слюны, а это приводит к тому, что высыхает слизистая рта и снижается защита от разрушения зубов. К таким типам препаратов можно отнести:

– почти все антидепрессанты;

– ибупрофен, который является частью множества обезболивающих и противовоспалительных средств;

– бета-блокаторы, которые являются незаменимыми для гипертоников и сердечников.

receptkulinar.ru