В Турции отравились почти 100 российских туристов

Почти 100 граждан РФ, отдыхавших в турецкой Аланье, обратились в местные клиники с симптомами пищевого отравления, восемь туристов до сих пор остаются в больницах, но врачи готовят их к выписке.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сегодня сайт Ростуризма.

"В местные клиники с симптомами пищевого отравления обратились 98 российских граждан. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме", - сказано в сообщении.

"Инцидент произошел в отеле Club Gunes Garden. В гостиницу экстренно прибыли представители министерства здравоохранения и министерства сельского хозяйства Турции, которые взяли пробы продуктов питания и воды. Об очаге инфекции и её характере можно будет судить по результатам экспертизы", - сообщает ведомство.