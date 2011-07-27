В Турции - землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду в провинции Конья в центральной Турции, данных о жертвах и разрушениях пока не поступало, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сейсмообсерваторию Босфорского университета.

Эпицентр землетрясения находился в уезде Ылгын.

Землетрясения в Турции, значительная часть которой расположена в зонах сейсмической активности, происходят достаточно часто. В августе и ноябре 1999 года в районе Мраморного моря произошли землетрясения магнитудой 7,4, которые унесли более 18 тысяч жизней.