Почему «маменькины детки» неуспешны в жизни

Степень самостоятельности ребенка определяет его успех во взрослой жизни.

К такому выводу пришли исследователи по завершению более чем десятилетнего эксперимента.

«Маменькины детки», вырастая, сталкивались с тяжелыми проблемами во время адаптации во взрослую жизнь.

Эксперты наблюдали за несколькими тысячами детей из разных слоев населения. Когда они стали взрослыми, исследователи оценили их успешность по критерию удовлетворения в разных областях жизни. Самыми счастливыми оказались те люди, которым в детстве предоставляли самостоятельность и право самому делать выбор друзей, времяпровождения, обстановки комнаты, поручали домашние дела. Ответственность за свои поступки во взрослой жизни тоже родом из детства.

medinfo.ua