Летнее лечение волос

Если ваши волосы потускнели, ослабели, стали сухими, а у корней жирными, то следует срочно заняться их лечением. Воспользоваться предлагаемыми средствами вы не можете или не желаете по тем или иным причинам, то, как же поступить в этом случае? Если вы считаете, что химия способна лишь нанести вред вашим волосам, то воспользуйтесь народными рецептами.

Вернуть к жизни волосы можно при помощи натуральных витаминов, которые содержатся в клюкве и петрушке. Так же, сезон отличается отсутствием ягод, но наличием зеленых листочков, которые богаты биологически активными веществами.

Так что стоит воспользоваться всем тем, что мы имеем в наличии.

Разомните три столовых ложки клюквы, можно использовать и замороженную, отожмите сок и добавьте в него измельченную зелень петрушки (семь-восемь веточек) и одну столовую ложку оливкового масла. Хорошо перемешайте все ингредиенты и полученную массу вотрите в корни волос, оставшуюся часть разотрите по всей длине волос. Повяжите голову полиэтиленовой пленкой, наденьте сверху косынку из хлопчатобумажной ткани. Через тридцать минут маску следует смыть и вымыть голову шампунем, предназначенным для вашего типа волос.

Такая маска питает прекрасно волосы и кожу головы, нормализует процессы салоотделения.

Для другой маски вам понадобится сорвать три веточки мяты, по пять листиков малины и смородины, их следует вымыть, размельчить и растереть до консистенции кашицы. В полученную смесь добавьте половину стакана сливок и две столовых ложки крахмала. Все тщательно перемешайте и полученную массу нанесите на волосы по всей их длине. Затем наденьте на голову шапочку для душа или же полиэтиленовую пленку, а сверху покройте голову махровым полотенцем. Держите маску в течение тридцати-сорока минут, после чего смойте ее теплой водой и промойте голову шампунем для вашего типа волос. Такой маской вы вернете волосам здоровый вид, укрепите их и придадите живого блеска.

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