Домашние животные снимают стресс

Специалисты из университетов Сент-Луиса и Майами доказали, что домашние питомцы умеют поддерживать своих хозяев в трудные минуты, поднимают настроение и спасают от хандры. Руководитель исследования Ален Макконнел полагает, что животные позитивно влияют на жизнь людей. Чем больше у вас домашних животных, тем лучше вы выглядите. Вы находитесь в отличной физической форме, у вас высокая самооценка, вы лучше идете на контакт с людьми и не чувствуете себя одиноким.

В эксперименте, проведенным Макконнелом, участвовали преимущественно женщины, а средний возраст волонтеров составил тридцать один год. Специалисты дополнительно изучили характер и поведение людей, у которых в доме живут собаки. Ученые выяснили, что домашние питомцы дают своим хозяевам уверенность в себе, помогают повысить самооценку и чувство значимости в этом мире.

Через некоторое время эксперты изучили поведение студентов, отчисленных из образовательных учреждений. Все молодые люди рассказывали о своих животных или о друзьях. Оказалось, что разговоры о домашних питомцах влияют также положительно на психику человека, как и воспоминания о старых друзьях. Именно этот факт помогает бывшим студентам пережить чувство разочарования после отчисления из университета.

newsland.ru