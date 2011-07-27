От головной боли в жару поможет настой из пижмы

От сильной жары у меня очень часть начинает побаливать голова. Думаю, что я не являюсь одинокой с такой напастью, и мои собственные способы борьбы с данной проблемой станут полезными многим людям.

Для того чтобы быстро избавиться от болей головы необходимо смешать 20 г цветков липы, соцветий пижмы и листьев мелисс.

Необходимо заварить 2 столовой ложки данной смеси в 0,5 литре кипящей воды, дать настояться на протяжении одного часа, процедить и выпить это в 2 приема за день по прохождению двух часов после еды, а также перед сном.

Также существует и иное народное лечебное средство: если у вас часто болит голова, необходимо смешать равные доли листьев вишни, лавра, а также эвкалипта и смастерить с этого целебную подушку. Спать на ней необходимо два дня в неделю.

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