Немецкий государственный институт контроля за заболеваниями объявил о том, что эпидемия кишечной палочки E.coli в Европе закончилась.

В течение последних трех недель не было зафиксировано ни одного нового случая болезни, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

«Крупнейшая вспышка E. coli в Германии закончилась», – заявил Райнхард БУРГЕР, глава Института Роберта Коха, государственного агентства по контролю за заболеваниями.

Болезнь перенесли жители Европы и Северной Америки. Крупный очаг заболевания был в Северной Германии. Кроме того, большое количество заболеваний было зафиксировано во французском городе Бордо.

Источником эпидемии сначала считались огурцы, произведенные в Германии, однако позднее выяснилось, что наиболее вероятный источник бактерии – некоторые виды семян, завезенные из Египта.

Евросоюз распорядился изъять из продажи все египетские семена, которые были завезены с 2009 по 2011 годы.

Из-за бактерии погибли 50 человек.