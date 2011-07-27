Алкоголизм можно вылечить рыбьим жиром
Открытие было сделано случайно
Американские ученые, возможно, нашли самое очень простое средство для того чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Этим средством оказался рыбий жир. Данное открытие было сделано случайно.
Выяснилось, что в состав рыбьего жира входят кислоты Омега 3, которые оказывает положительное влияние на организм, в частности на алкогольную зависимость.
Сотрудники из университета в Индиане ставили эксперимент по влиянию рыбьего жира на излечение расстройств психики. Во время экспериментов мыши вышли из депрессивного состояния и не показывали признаков безумия при создании стрессовой ситуации.
В ходе многочисленных экспериментов исследователи выяснили, что жирные кислоты могут оказывать влияние и на тягу к спиртному. На мышах проверили действие докозагосаеновой кислоты, которая показала хорошее воздействие на зависимость животных от действий алкоголя. Теперь остается проверить действие препаратов на человеке.