Чем полезен укроп

"Русская кухня так тесно связана с укропом, что его название можно возвести к слову "кропить", то есть, в данном случае, посыпать", - пишут авторы. По их наблюдениям, в России укроп становится ингредиентом и для блюд иностранной кухни - им посыпают сыр-фета в греческом салате, омлеты и даже пиццу.

"Целебные свойства укропа упомянуты еще в Библии. В травниках укроп регулярно фигурирует как средство от гастрита, бессонницы и проблем с сосудами", - говорится в статье.

Итальянский повар Андреа Маэстрелли, возглавляющий научно-исследовательский отдел ресторанной сети "Росинтер", объясняет популярность укропа тем, что его очень легко выращивать.

"Но иностранцы все враждебнее смотрят на эту траву, обожаемую русскими. В "Фейсбуке" даже появилась группа Dillwatch: более 120 ее членов размещают фото "необоснованного" использования укропа в российских ресторанах", - говорится в статье. Основатель группы, британский журналист Шон Уолкер, говорит, что большинству иностранцев "укропная чума" причиняет как минимум неудобства.

inopressa.ru