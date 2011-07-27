Мальта стала последней страной ЕС, разрешившей развод
Парламент преимущественно католической Мальты принял историческое решение, легализовав разводы. Для того, чтобы он вступил в силу, нужна лишь подпись президента, передает Би-Би-Си.
Мальта оставалась единственной страной Евросоюза, законы которой не предусматривали возможность развода.
Закон вступит в силу с октября этого года, если он будет одобрен президентом Джорджем АБЕЛОЙ.
В настоящий момент мальтийцы, чтобы развестись, должны ехать за границу.
Депутаты парламента проголосовали 52 голосами против 11 при пяти воздержавшихся и одном отсутствовавшем парламентарии спустя несколько месяцев после того, как 53% населения страны на референдуме поддержало эту реформу.
Население острова составляет 410 тысяч человек, из них 95% являются католиками.