Авиакатастрофа в Марокко: 78 погибших
17:09, 26 июля 2011Зарубежные новости
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Причиной стал туман
Жертвами крушения военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Марокко стали 78 человек, трое получили серьезные ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Самолет врезался в гору при посадке недалеко от города Гулимин, находящегося в 700 километрах к югу от столицы страны города Рабат.
Самолет направлялся на военный аэродром в Гулимине. По предварительным данным, причиной катастрофы стали плохие погодные условия, в частности туман.
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