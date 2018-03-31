В Европе нелегально торговать сигаретами выгоднее, чем наркотиками

Антитабачные законы в Европе становятся все жестче. Но такое ужесточение, как показывает опыт Германии, может подстегнуть преступность: продажа контрабандных сигарет становится выгоднее торговли гашишем.

По подсчетам германского табачного общества, в прошлом году немцы выкурили 22 млрд контрабандных сигарет. Данные приблизительные: таможенные службы называют эту оценку заниженной. В Баварии, на юге страны, каждая третья сигарета продана без уплаты налогов, а на севере Германии — каждая десятая.

В Восточной Германии 40% табачного рынка приходится на нелегальную продукцию — сказывается как относительная бедность территорий бывшей ГДР, так и близость к странам с относительно либеральными табачными законами. В немецких городах близ Польши, например, три из пяти сигарет продаются нелегально. Издержки относительной дешевизны такой продукции — риск получить вместо табака перемолотые в пыль компакт-диски или мышиный помет.

В неофициальном сигаретном рейтинге ФРГ одним из фаворитов в последние годы стала марка, не допущенная к официальной продаже немецкими властями. Это Jin Ling. По словам германских таможенников, черный рынок заполнен не только оригинальной продукцией, но и подделками Jin Ling. Сигареты производят в Калининграде, Молдове и Украине. Упаковка из десяти пачек стоит у производителя примерно 2 евро, в Берлине они расходятся по 22.

Одной из рядовых деталей городского пейзажа на востоке Германии стали азиаты с пластиковыми пакетами возле супермаркетов. Вьетнамская сигаретная мафия неплохо дополнила мафию восточно-европейскую, традиционно поставляющую на Запад дешевые сигареты из родных краев. В полиции Берлина сообщают, что торговля сигаретами поделена между бандами из Восточной Европы и их вьетнамскими коллегами: первые занимаются закупкой и транспортировкой, вторые отвечают за розничную торговлю. Только в Берлин, по оценке полиции, нелегально попадает около 400 млн штук сигарет в год. Конфисковать удается около 26 млн.

Минувшей весной под Берлином была задержана крупная партия контрабандных сигарет. 900 млн штук везли из Польши. Среди задержанных — выходцы из России и Украины, живущие ныне в Германии. В ходе расследования, продолженного в Польше, выяснилось, что под Варшавой действовала целая подпольная сигаретная фабрика, на которой изъяли 50 тонн табака. Немецкая полиция заявила: это крупнейшее в Европе производство нелегальных сигарет. Завод был оснащен самой современной техникой, его продукция предназначались для рынка Западной Европы.

"Повышение налога на табак означает и новый виток спирали организованной преступности", — заявил руководитель таможенного ведомства ФРГ Клаус Леприх. По его словам, новое повышение цен на сигареты лишь вынуждает потребителей обращаться к услугам нелегальных торговцев. На сегодня пачка из 19 сигарет стоит в Германии 4,9 евро. Цена Jin Ling на черном рынке — 2,2 евро. Подсчитано, что если человек выкуривает в день по пачке сигарет, то полностью перейдя на нелегальную продукцию, он сэкономит около 800 евро в год.

Любопытный эксперимент периодически проводят маркетологи из компании Ipsos. Время от времени в поисках пустых сигаретных пачек они рыщут в мусорных контейнерах в разных уголках Германии. Затем находки сортируют: те, на которых есть акцизные марки, и те, которые таких наклеек не имеют. "Когда налог увеличивается, то примерно через 3 месяца контрабандных сигарет в мусорных контейнерах становится больше", — констатирует руководитель исследования Матиас Тобиес.

Его работу финансируют немецкие производители сигарет, поэтому понятно, на чью мельницу льют воду маркетологи. Однако косвенное подтверждение этим выводам можно найти и в отчетах германских налоговиков. За последние 10 лет налог на сигареты повышали уже 8 раз (в последний раз в мае он вырос еще на 5%).

За счет роста налогов правительство ФРГ рассчитывает получить с курильщиков дополнительно 200 млн евро в текущем году, 500 млн — в 2012, 700 млн — в 2013 и 800 млн в 2014 году. При этом налоговые поступления падают (на 10% во втором квартале 2011 года). Для властей это означает, что число курильщиков снизилось. Независимые же исследования показывают: армия любителей табака сокращается не очень сильно — в Германии сейчас курит каждый третий взрослый (16 млн человек).

Эти данные ставят под сомнение и выводы Всемирной организации здравоохранения, которая утверждает, что полный запрет рекламы табака вкупе с другими мерами привел к тому, что в Финляндии, Франции, Новой Зеландии и Норвегии потребление сигарет сократилось на 14-37%. Вполне возможно, что курильщики перешли на не подотчетную статистике контрабандную продукцию.

Следует отметить, что правительство Украины также объявило об очередном повышении акцизов. С 1 января 2012 года на 9% увеличатся ставки акцизного сбора на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты, а также транспортный и экологический сборы; на 11% – ставка налогообложения за пользование недрами. По мнению участников рынка, подорожание негативно отразится на спросе на продукцию низких ценовых сегментов.

rus.newsru.ua