После 30 лет диеты не помогают похудеть

Учёные пришли к неутешительному выводу: людям после 30 лет диеты помогают лишь на короткое время. Подавляющее же большинство людей, сидящих на диете, потом всё равно наберут килограммы.

Длительное исследование с участием 25 тысяч женщин и мужчин, проводившееся группой учёных из государственного Медицинского исследовательского совета, показало, что люди в среднем возрасте начинают набирать вес, и эта тенденция только усиливается со временем.

Ежегодно 12 миллионов человек пытаются придерживаться диет. Только 10% из них удаётся потерять значительное количество килограммов. Между тем, в течение года люди даже из этой группы снова наберут вес. Поэтому здесь стоит задуматься о профилактике первоначального набора веса.

Учёные следили за 5362 мужчинами и женщинами, которые родились в 1946 году, и за 20 тысячами человек, большинство из которых родились в 1958 году.

По словам Ребекки Харди из Медицинского исследовательского совета, люди из обеих групп начали набирать вес в 80-х годах. И с того самого момента их вес только увеличивался.

"У мужчин набор веса происходит без скачков всю жизнь. У женщин набор веса начинается медленно, но где-то до 35 лет достигает высоких показателей. Как только лишний вес набран, от него уже не избавиться. Человек только толстеет, несмотря на попытки избавиться килограммов", - прокомментировала Харди.