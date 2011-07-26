Как правильно выбрать арбуз или дыню

Чтобы не ошибиться в выборе арбуза или дыни, необходимо знать, на что следует обращать внимание в первую очередь. Не стоит делать покупку на стихийно организованных базарных точках. Место, отведенное для продажи бахчевых культур, должно быть ограждено и надежно защищено от солнца и дождя. Кроме того, не должен товар лежать на земле (а такое, кстати, наблюдается сплошь и рядом). Ни в коем случае нельзя покупать арбузы вдоль дорог: в них быстро накапливаются тяжелые металлы, которые содержатся в автомобильных выхлопных газах.

При выборе арбуза обращаем внимание на его хвостик: у зрелого плода он должен быть сухим. А пятно на боку должно быть желтого, а не белого цвета. Кожица спелого арбуза блестит и не протыкается ногтем. Похлопайте по плоду - покупать стоит только тот арбуз, который ответил глухим звуком, а при сжатии спелая ягода обязательно захрустит.

Проверить качество купленного арбуза можно и дома. Разомните кусочек мякоти в стакане с водой - если она помутнела, но не поменяла цвет, то арбуз хороший, если покраснела, значит, вы купили плохой товар.

О спелости дыни говорит прежде всего ее запах. От созревшего плода исходит тонкий аромат. Спелая дыня, как и арбуз, при похлопывании должна звучать глухо. И наконец, нажмите на корку в зоне противоположного от стебля полюса плода - если корка прогибается, то дыня зрелая, если нет - поспеть ей не дали.

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