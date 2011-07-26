"Лежание на рельсах" - новый метод лечения

Опасная "терапия электрическим током" приобрела популярность в течение последнего времени, так как местные жители считают, что это укрепляет здоровье, способствует профилактике болезней. Железнодорожный персонал патрулирует пути и удаляет с них людей ради их собственной безопасности, поэтому многие выбирают станции, где поезда проходят реже, что позволяет людям лежать на рельсах в течении длительного периода времени.

Фото репортаж демонстрирует как индонезийцы лежат на железнодорожных рельсах под электрическими проводами на станции Рава Buaya в местечке Cengkareng 23 июля 2011 года в Джакарте, Индонезия. На железнодорожные пути, которые проходят под проводами для электровозов, индонезийцы приходят не просто семьями, а целыми селами.

teleobektiv.ru