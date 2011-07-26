Яркая одежда поможет побороть стресс от жары
И смотрите на зелень
Яркие цвета хорошо стимулируют нервные окончания на глазном дне, что необходимо для поддержания нормального тонуса организма.
Цветотерапия и яркая одежда помогут жителям мегаполисов преодолеть стресс, который вызывает аномально жаркая погода, считают медики.
Руководитель отделения Московского НИИ психиатрии Татьяна Клименко пояснила, что в жару усиливается вероятность развития астении, которая характеризуется слабостью, физической и психической усталостью, снижением энергетического потенциала, сообщает РИА Новости.
«В качестве профилактики астении я бы порекомендовала чаще смотреть на улицу, на ту зелень, которая имеется вокруг. Дело в том, что зеленый цвет хорошо стимулирует нервные окончания на глазном дне, что необходимо для поддержания нормального тонуса организма. Также для стимуляции нервных окончаний сетчатки можно ярче одеваться, лето это позволяет», - рассказала Клименко.
По ее словам, стоит выбирать более светлые тона одежды, чтобы не привлекать солнечные лучи.
Специалист отметила, что астении наиболее подвержены люди с органическими поражениями головного мозга (последствия травм головы и тяжело протекавших инфекционных заболеваний), а также пожилые люди и дети.
Стоит обратить внимание и на рацион питания. «В жару усиливается потоотделение, с потом теряются соли и микроэлементы, поэтому в жаркое время года не стоит увлекаться бессолевыми диетами. Нужно побольше пить, причем пить именно воду, а не газированные напитки и консервированные соки с большим содержанием сахара. Для восполнения солевого баланса и баланса микроэлементов надо больше употреблять фруктов и овощей, значительно сократить, а может быть вообще на время отказаться от тяжелых продуктов (мясо, жиры)», - советует Клименко.