Яркая одежда поможет побороть стресс от жары

Яркие цвета хорошо стимулируют нервные окончания на глазном дне, что необходимо для поддержания нормального тонуса организма.

Цветотерапия и яркая одежда помогут жителям мегаполисов преодолеть стресс, который вызывает аномально жаркая погода, считают медики.

Руководитель отделения Московского НИИ психиатрии Татьяна Клименко пояснила, что в жару усиливается вероятность развития астении, которая характеризуется слабостью, физической и психической усталостью, снижением энергетического потенциала, сообщает РИА Новости.

«В качестве профилактики астении я бы порекомендовала чаще смотреть на улицу, на ту зелень, которая имеется вокруг. Дело в том, что зеленый цвет хорошо стимулирует нервные окончания на глазном дне, что необходимо для поддержания нормального тонуса организма. Также для стимуляции нервных окончаний сетчатки можно ярче одеваться, лето это позволяет», - рассказала Клименко.

По ее словам, стоит выбирать более светлые тона одежды, чтобы не привлекать солнечные лучи.

Специалист отметила, что астении наиболее подвержены люди с органическими поражениями головного мозга (последствия травм головы и тяжело протекавших инфекционных заболеваний), а также пожилые люди и дети.

Стоит обратить внимание и на рацион питания. «В жару усиливается потоотделение, с потом теряются соли и микроэлементы, поэтому в жаркое время года не стоит увлекаться бессолевыми диетами. Нужно побольше пить, причем пить именно воду, а не газированные напитки и консервированные соки с большим содержанием сахара. Для восполнения солевого баланса и баланса микроэлементов надо больше употреблять фруктов и овощей, значительно сократить, а может быть вообще на время отказаться от тяжелых продуктов (мясо, жиры)», - советует Клименко.

focus.ua