Сильный загар старит

Летом солнце приносит нам красивый загар, однако часто это может вызвать проблемы с кожей. Вместе с солнечным светом через атмосферы проникают ультрафиолетовые лучи А и B, которые несут опасность для здоровья. Эти лучи разрушают клетки кожи, оказывая воздействие на ее ДНК.

Особую опасность представляют эти лучи в полдень, поэтому лучше не появляться на открытом солнце, начиная с 12 часов до 3 часов дня. Так можно защититься от действия лучей B типа, однако A лучи активны на протяжении всего дня, поэтому загореть можно даже утром. B-лучи могут вызвать: покраснения, ожоги, покраснения, старение, и даже привести к раку кожи. А-лучи ответственные за загар и могут вызвать меланому – опасный вид рака кожи.

Какие же угрозы таит в себе загар?

- Быстрое старение кожи.

- Появление большого множества морщин.

- Онкологические заболевания.

- Ослабляется иммунитет.

- Несовместимость с некоторыми лекарствами.

Правда есть у загара и несколько полезных свойств, он способствует вырабатыванию витамина D, который укрепляет мышцы и кости. Также ультрафиолетовые лучи помогают бороться со стрессами и улучшать настроение.

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