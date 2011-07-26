Ранние арбузы и дыни вредят организму

Наступила летняя пора, пора фруктов и ягод, но врачи рекомендуют не спешить покупать дыни и арбузы. Рано созревшие ягоды могут навредить вашему здоровью огромным содержанием нитратов и нитритов.

Главный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко предупреждает, что настоящие арбузы еще не созрели, поэтому следует придирчиво выбирать ягоды или вообще воздержаться от покупки.

При приобретении товара покупатель должен потребовать у торговца документы о безопасности и экспертизе арбуза, санитарную книгу и разрешение на право торговли. Даже в интернет-магазинах нужно проверять подобные документы. Чаще всего нарушения выявляются именно там.

В данный момент на столичных рынках продаются бахчевые со среднеазиатских плантаций. Для их быстрого созревания обширно применяются особо вредные организму нитраты.

С начала следующего месяца в Москве начнут работу более пятисот бахчевых рынков. Их число по сравнению с прошлым годом не изменилось, но в центре города подобные торговые точки закрылись и были перенесены в северные районы.

receptkulinar.ru