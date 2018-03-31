Кукуруза - целебное "золото" инков

В зернах кукурузы есть белки, витамины С, В, РР, калий и фосфор. Сегодня этот злак стал уже завсегдатаем наших столов, хотя каких-то сто лет назад был самым экзотическим овощем. А завез ее в Европу сам Колумб.

Вернувшись в Испанию, священному злаку инков дали название «кукуручо» (cucurucho), что означает «островерхий капюшон», отсюда впоследствии и пошло его славянское название.

В зернах плодов содержится сбалансированное количество белков, жиров и углеводов. Кстати, среди растений отыскать белоксодержащие не так-то и просто, поэтому стоит взять на заметку тем, кто старается есть меньше мяса: хотя белка в ней в 3—4 раза меньше, но это тоже неплохо. Кроме этого, в зернах есть витамины С, В, РР, калий и фосфор. Правда, при варке их количество уменьшается, но около 20% все-таки остается.

Но главная лекарственная ценность съедобного «золота» инков — не в аппетитных «мясистых» зернах, а в тех похожих на паклю светло-коричневых волосиках, которые обрамляют кочан. Они называются рыльца. Мы безжалостно выбрасываем их в ведро, а вот фармацевты делают из них эффективные лекарства, которые так и называются, — кукурузные рыльца. Они продаются в аптеке, но их без проблем можно использовать и самому — как свежими, так и сушеными. Чем же они так полезны?

Во-первых, делают желчь менее вязкой, из-за чего улучшают ее отток. Это свойство стоит взять на заметку всем, кто страдает дискинезиями, хроническими холециститами или просто периодически испытывает тяжесть в правом подреберье.

Во-вторых, оказывают мягкое мочегонное действие, а значит, полезны тем, кто страдает гипертонией и отеками. В-третьих, способствуют снижению сахара в крови, поэтому их стоит принимать диабетикам.

И последнее — кукурузные рыльца обладают кровоостанавливающим действием, поэтому они будут полезны всем, кто страдает кровоточивостью, а также женщинам при обильных критических днях.

Рыльца принимают в виде отвара. Заливаете 3 ст. л. сырья 200 мл кипятка, даете остыть— и лекарство готово. Пьют такой отвар по четверти ст. через каждые 3—4 часа, до еды. Курс приема — 3 недели. Противопоказаний нет.

Наверняка многие видели на полках супермаркетов рядом с привычными бутылками подсолнечного масла другие масла, в т. ч. кукурузное, и задавали себе вопрос: а какое полезнее?

Следует сказать, что самое полезное в растительном масле — это содержание полиненасыщенных жирных кислот — тех самых, которые считаются «хорошими» жирами благодаря способности предотвращать образование холестериновых бляшек в наших сосудах. Так вот, в кукурузном масле его почти столько же, сколько и в подсолнечном, и в оливковом. Так что дело за вкусом. Для профилактического эффекта достаточно каждый день добавлять в свою порцию салата 1 ст. л. кукурузного масла.

Кукурузная мука эффективна для удаления комедонов — небольших черных точек на коже, возникающих в результате скопления кожного жира и грязи, закупоривающей поры. Для этого 2 ст. л. муки смешивают с предварительно взбитым белком 1 куриного яйца и наносят полученную смесь на лицо. После высыхания снимают влажным хлопчатобумажным полотенцем, моют лицо холодной водой и вытирают. В большинстве случаев для очищения лица от комедонов достаточно 1—2 кукурузных процедур.

И рецептики в копилку!

Запечённая кукуруза.

Вам потребуется:

-4 початка кукурузы молочной спелости,

-30 г сливочного масла,

-1—2 дольки чеснока,

- 1,5 ч. л. соли.

У початка кукурузы отогнуть листья, чтобы обнажились зерна. Листья не обрывать.

Кукурузные рыльца отделить. Сливочное масло комнатной температуры смешать с продавленным через пресс чесноком и солью. Масло намазать на початки. Удобнее всего для нанесения масла использовать кулинарную кисть. Листья отогнуть в прежнее положение. Закатать початки по отдельности в фольгу. Запекать в духовке при 20°С 1 час.

Салат из кукурузы и картофеля.

Ингредиенты:

• Картофель,

• вареная кукуруза,

•растительное масло,

•уксус,

• соль,

• сахар,

• перец.

Картофель сварить, охладить, очистить и нарезать его тонкими ломтиками. Вареную кукурузу охладить и смешать с картофелем. Заправить салат растительным маслом, уксусом, солью, сахаром и перцем, выложить в салатницу горкой и посыпать зелёным луком.

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