В Москве пилотов снова слепили лазером

В Москве и Ростове-на-Дону экипажи двух пассажирских лайнеров были ослеплены лазерным лучом, передает радиостанция "Маяк". Как сообщается, около 23:30 мск неизвестный попытался ослепить экипаж самолета, заходившего на посадку в аэропорт Домодедово. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят поиск.

Накануне вечером в аэропорту Ростова-на-Дону была предпринята аналогичная попытка ослепить лазером экипаж самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга, замечает РосБизнесКонсалтинг.

Ранее в Москве уже был задержан один подозреваемый в ослеплении экипажей самолетов лазерным лучом. По информации ФСБ, К. неоднократно ослеплял пилотов авиалайнеров, шедших на посадку в столичном аэропорту "Внуково".

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