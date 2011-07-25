Антидепрессанты провоцируют депрессию

Канадские исследователи из университета McMaster выяснили, что прием антидепрессантов значительно повышает риск возникновения депрессивного состояния

Ученые провели исследование, в котором приняли участие две группы людей, принимающих антидепрессанты. Одной группе препараты были заменены на плацебо, вторая продолжила прием лекарств.Оказалось, что в первой группе рецидив составил 25%, а во второй - 42%, сообщает Medicinform.

Эксперты считают, что антидепрессанты вмешиваются в естественный процесс саморегулирования серотонина, что включает механизм запуска новых депрессий. Рецидивы происходят в момент прекращения действия препарата, что вынуждает продолжать прием антидепрессантов.

focus.ua