Антидепрессанты провоцируют депрессию
13:16, 25 июля 2011Зарубежные новости
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Вмешательство в саморегуляцию
Канадские исследователи из университета McMaster выяснили, что прием антидепрессантов значительно повышает риск возникновения депрессивного состояния
Ученые провели исследование, в котором приняли участие две группы людей, принимающих антидепрессанты. Одной группе препараты были заменены на плацебо, вторая продолжила прием лекарств.Оказалось, что в первой группе рецидив составил 25%, а во второй - 42%, сообщает Medicinform.
Эксперты считают, что антидепрессанты вмешиваются в естественный процесс саморегулирования серотонина, что включает механизм запуска новых депрессий. Рецидивы происходят в момент прекращения действия препарата, что вынуждает продолжать прием антидепрессантов.
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