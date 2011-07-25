Гранатовый сок - самый полезный продукт

Журнал Forbes опубликовал список самых полезных для здоровья человека продуктов вне зависимости от страны происхождения, кулинарной традиции или лечебной диеты.

К таким продуктам причислены ягоды, орехи и бобовые, входящие в меню всех долгожителей, пишет medfun.ru.

Одним из самых полезных продуктов назван гранатовый сок, который нормализует кровяное давление и помогает бороться с онкологическими заболеваниями. Кроме того, гранатовый сок повышает потенцию.

Мясо также является обязательным продуктом для человеческого организма.

Лидирующие позиции занимают свежее молоко и яйца, лосось, все виды капусты, яблоки, лук и чеснок. Нельзя забывать и о целительных свойствах зеленого чая.

Все перечисленные продукты для сохранения их целебных свойств нужно употреблять сырыми или минимально подвергать обработке, полагает Forbes.

focus.ua