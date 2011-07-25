Большая вилка поможет похудеть

Скорее всего, большинство из нас заметило, что когда по телевидению показывают какую-то звезду Голливуда во время еды, то у нее в руках непременно находится маленькая вилочка. И нас пронзает мысль о том, в чем же секрет ее узенькой талии.

Мы начинаем искать среди кухонных закромов столовые приборы, предназначенные для десерта. Теперь, во время пищи в руках мы держим исключительно маленькие вилочки и ложечки. Но, к сожалению, вес не уходит.

Как оказывается, маленький размер столовых приборов, которыми пользуются кинозвезды не причем. Ведь они с ними просто позируют, а дома, на самом деле, используют для еды большие ложки и вилки. И именно по этой причине они изящны и худы.

Медики дают совет тем, кто имеет желание ограничить аппетит, и сидят на диете, использовать столовые приборы большого размера.

Исследование, которое провели ученые из американского университета штата Юта, показало, что люди, которые используют маленькие приборы, в конечном итоге употребляют намного больше еды, чем те, у кого приборы побольше.

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