Виноград снижает давление

Исследователи из Калифорнии утверждают о том, что при употреблении винограда, произойдет нормализация кровяного давления, а также он может помочь в предотвращении развития гипертонических заболеваний.

На протяжении исследования ученые установили, что те, кто на протяжении четырех с половиной месяцев употребляли виноград, имели давление крови ниже, чем те, кто, в чьем рационе не было этого продукта.

Также с помощью винограда улучшилось функционирование всей сердечно-сосудистой системы.

Это позитивное влияние оказывают флавоноиды, как объясняют специалисты. Для того, чтобы нормализировать давление человеку необходимо употреблять 9 порций винограда в день (при условии, что одна порция будет содержать примерно 15 виноградин).

24inews.ru