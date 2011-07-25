В Перу произощло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье в регионе Аякучо в южной части Перу, сообщает сайт Геологической службы США.

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 10.49 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 22 километрах к северо-западу от города Пукуио, административного центра провинции Луканас, и в 421 километре к юго-востоку от столицы Перу Лимы. Очаг залегал на глубине 96,7 километра.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.