Норвежский террорист читал Канта и выращивал дыни

Террорист, убивший свыше 90 человек в молодежном лагере Рабочей партии Норвегии на острове Утойя, а также совершивший взрыв в Осло, оказался поклонником Уинстона Черчилля и Иммануила Канта, передает немецкий телеканал N24.

Ранее сообщалось, что 22 июля по обвинению в нападении на лагерь на Утойя был задержан 32-летний Андерс Беринг БРЕЙВИК. Полиция также подозревает его в причастности к взрыву в правительственном квартале в Осло, который произошел за два часа до нападения на лагерь. В результате взрыва в столице погибли 7 человек.

Как удалось выяснить журналистам, любимые книги А.БРЕЙВИКА - "Критика чистого разума" Канта и "Исследование о природе и причинах богатства народов" Адама Смита. Британского политика Уинстона Черчилля предполагаемый террорист считает своим кумиром. Кроме того, А.БРЕЙВИК является поклонником Макса Мануса - героя норвежского сопротивления времен Второй мировой войны.

При этом, по данным шведских СМИ, А.БРЕЙВИК был участником неонацистского интернет-форума Nordisk, на котором обсуждаются любые темы, связанные с терроризмом.

Жил преступник на ферме недалеко от Осло, где выращивал дыни и свеклу. Из музыки он предпочитает классику и транс. Также сообщается, что А.БРЕЙВИК был заядлым игроком в World of Warcraft.

Между тем, число жертв двойного теракта, совершенного в пятницу в Норвегии, достигло 98 человек, передает телеканал Sky News со ссылкой на данные полиции.