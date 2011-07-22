Кому квас пить нельзя

Есть у этого, безусловно, полезного напитка и противопоказания. Не стоит его употреблять страдающим гастритом, язвенной болезнью желудка, раковыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта или циррозом печени. Также с особой осторожностью стоит относиться к употреблению кваса страдающим тяжелой формой гипертонической болезни.

Беременным женщинам также следует ограничить потребление кваса. При этом выбирать только напиток проверенного качества, лучше домашний. Ни в коем случае не следует употреблять газированный квас.

И еще одно важное замечание. Невзирая на пользу кваса, его нельзя пить кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет. Впоследствии также необходимо следить за качеством предлагаемого ребенку кваса. Особенно это важно при употреблении бутилированного кваса, поскольку он может быть просроченным. Лучше всего для этих целей использовать квас домашнего приготовления по проверенным рецептам из качественных продуктов.

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