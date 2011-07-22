Лимонад выводит камни из почек

Медики рекомендуют людям, у которых в почках обнаружены камни, пить больше лимонада. Как утверждают специалисты из Массачусетской больницы, диетические напитки, которые созданы на основе таких фруктов, как апельсин и лимон, способны предотвращать образование камней в почках.

По результатам проведенных исследований, было установлено наличие в лимонаде большого количества цитрата (соли лимонной кислоты), который нейтрализует оксалат кальция и блокирует образование и развитие камней.

При сравнении домашнего лимонада и заводского, выяснилось, что в заводском цитрата даже больше, поэтому и действовать он будет более эффективно.

receptkulinar.ru