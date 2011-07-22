Роженицам перепутали младенцев - подмену выявили уже дома

Когда врачи в спешке начали обзванивать семьи на предмет перепутанных детей, многие родители решили, что это шутка, пишет Die Welt.

Все началось с того, что акушерка одной из клиник не смогла найти в палате для новорожденных малыша по фамилии Хернанд. Медсестра ударилась в панику и бросилась к главврачу.

Спустя час выяснилось, что ребенок не потерян - он просто был отдан другим родителям. Все дело в том, что, по всей видимости, на пеленки одного из малышей забыли прикрепить браслет с указанием фамилии новорожденного. Обычно эти бирочки настолько маленькие, что их (и даже их отсутствие) очень легко не заметить. Родители потерянного малыша пришли в бешенство и стали грозить клинике судом.

Главному врачу пришлось лично обзванивать все семьи, в которых за последние несколько дней произошло пополнение. Через несколько мучительных часов младенец был найден. Отец семьи, куда малыш попал по ошибке, принял звонок врача за розыгрыш. Но на этом история не кончилась. После того, как малыш Хернанд был возвращен своим настоящим родителям, главврач велел своим сотрудникам сравнить фамилии всех новорожденных, находящихся в клинике, с паспортными данными ожидающих их матерей. Оказалось, что еще четыре младенца провели в чужих семьях более суток.

Клиника принесла всем родителям свои глубочайшие извинения. Каждая семья, в которой произошла подмена, получила право на годовое бесплатное обследование в больнице Джелонга.

tvoymalysh.com.ua