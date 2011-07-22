Чем полезен квас

Наши предки считали квас чуть ли не панацеей от всех немочей. Его обычно давали больным, а также ослабленным людям с целью укрепления здоровья. Современные исследования показывают, что квас, действительно, может играть положительную роль в укреплении здоровья.

Это прекрасное средство для утоления жажды. Квас снимает усталость, поэтому показан для употребления людям, занимающимся тяжелой физической работой, на жаре. К тому же достоверно доказано, что квас способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, препятствует размножению в организме болезнетворной микрофлоры, повышает иммунитет. В народной медицине квас издавна использовали в качестве отхаркивающего средства.

Ученые провели исследования и пришли к выводу, что квас оказывает укрепляющее действие на зубы, поскольку в его составе содержится кальций. Также в квасе находятся такие полезные вещества, как аминокислоты, магний, витамины группы В и ряд других. Отсюда следует, что квас может быть рекомендован в качестве профилактики и для лечения авитаминозов. Квас может быть использован даже как еда: в голодные годы квас многих спас от смерти.

Принято думать, что квас противопоказан людям, страдающим алкоголизмом, поскольку в нем содержатся следы алкоголя. Но было доказано, что квас в данном случае может оказать положительное действие, поскольку он утоляет жажду и, напившись квасу, человек уже не тянется к пиву или другим более крепким напиткам. Но это относится только к квасу домашнего приготовления, другой квас людям, страдающим алкоголизмом противопоказан.

Домашний квас не содержит красителей и консервантов, которые не самым лучшим образом сказываются на здоровье человека и даже ухудшают свойства напитка по утолению жажды. В домашних условиях квас готовят по самым различным рецептам, используя разные натуральные вкусовые добавки, которые к тому же обогащают напиток различными полезными веществами. От этого квас становится еще полезнее и может быть рекомендован для употребления большинством взрослых людей.

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