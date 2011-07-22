Идеальное летнее меню

Ассоциация защиты потребительских прав решительно выступает за то, чтобы на продуктовых упаковках производители публиковали не только общее содержание белка, жира, углеводов и калорийность продукта, но и уровень насыщенной жирности, сахара и хлорида натрия.

При употреблении одной порции гамбургера, молочного напитка и жареной картошки вы получаете суточную норму соли и сахара для организма. В итоге получается, что больше в этот день вам есть ничего не нужно. Но этого не хватает!

А если вы просто выпьете банку сладкой газированной воды, то превысите суточную норму сахара в четыре раза. Российские эксперты в области питания рассказали о том, каким должно быть питание в летний период.

Специалисты считают, что большей частью потребляемых продуктов летом должны являться фрукты и овощи. При таком правильном, сбалансированном питании вы будете себя лучше чувствовать и приведете в порядок свой организм.

24inews.ru