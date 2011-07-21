В ЕС вступили в силу новые правила безопасности игрушек

В Европейской Союзе вступили в силу новые правила безопасности для детских игрушек.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, новые правила вступили в силу с 20 июля этого года.

Они предполагают, что страны-члены ЕС будут обеспечивать адекватный уровень контроля безопасности игрушек на внешних границах ЕС, а также внутри Европейского Союза.

Кроме того, новые правила накладывают больше обязательств на импортеров и производителей игрушек, которые теперь, перед выведением новых игрушек на рынок, должны будут проводить их оценку на безопасность для детей.

При этом, согласно новым правилам, производители игрушек должны будут обеспечить возможность легкой их идентификации, указывая на игрушках имя, адрес компании-производителя и номер изделия.

Новые правила безопасности игрушек заменят действовавшую в ЕС Директиву от 1988 года.

Европейская индустрия игрушек составляет около 25% мирового рынка игрушек. В 2009 году в ЕС в целом было произведено игрушек на 5 млрд. евро, из них 80% - во Франции, Германии, Италии, Ирландии, Испании, Великобритании, Чехии и Польше.

Розничные продажи игрушек в ЕС в 2009 году составили 1,05 млрд. евро.