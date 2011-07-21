Мороженое - лучшее успокоительное

11:46, 21 июля 2011
Зарубежные новости
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Помогает справиться с бессонницей

Науке стало ясно, почему дети, да и взрослые любят мороженое. Оказалось, что оно великолепно снимает стресс. Молоко и сливки содержат триптофан – эффективный природный транквилизатор, успокаивающий нервную систему, поднимающий настроение, помогающий справиться с бессонницей. 

Что же касается шоколада, который нередко украшает наше любимое холодное лакомство, то долгое время считали, что он воздействует на мозг подобно наркотику. Дурная слава тянулась за шоколадом и какао с тех пор, как калифорнийский фармаколог Пианелли и его коллеги обнаружили в бобах какао вещества, сходные с некоторыми компонентами марихуаны.

Недавно группа американских ученых из Института химии биомолекул "реабилитировала" шоколад и какао: оказалось, что концентрация в них злосчастных соединений крайне низка, к тому же большинство их разлагается в желудке, не достигая мозга.

Зато другие исследователи нашли в шоколаде вещество, родственное гормону адреналину. Оно повышает кровяное давление, делает более частым пульс, то есть является природным стимулятором, как и кофеин.

Medvesti.ru
 

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