Молоко спасёт от сердечного приступа

Ученые уверяют, что молоко и всевозможные соевые добавки способны понизить риск повышения артериального и кровеносного давления. По сравнению с другими биологически активными добавками эти продукты намного полезнее и эффективнее, а также содержат только натуральные компоненты и минералы, которые оказывают положительное влияние на весь организм . Результаты исследования позволяют предположить, что если частично заменить рафинированные углеводы на продукты с высоким содержанием белка, например молоко, то это поможет избежать возникновения проблем с артериальным давлением.

Клинические испытания доказали, что молочный белок способствует понижению кровеносного давления. Был поведен эксперимент, в котором приняли участие, как мужчины, так и женщины, которые страдают от пониженного или повышенного давления. В течение некоторого времени им было предложено пить или употреблять в пищу продукты, которые содержат молочный белок. Спустя несколько недель артериальное давление у многих стало ниже, что снизило нагрузку на сердце. Поэтому эффективность употребления таких продуктов питания в рацион доказана, утверждают эксперты.

Ранее проведенные исследования показали, что диета, богатая нежирными молочными продуктами, снижает кровеносное давление и предотвращает риск возникновения инсульта, инфаркта и сердечного приступа. Не важно соевый белок или молочный, они оба оказывают благоприятный эффект в работе организма. В любом случае их употребление намного лучше, чем углеводов, которые помимо того, что становятся причиной лишних килограммов, а также отрицательным образом сказываются на работе сердечнососудистых систем.

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