Аномальная жара убивает людей в США

Аномальная жара в США стала причиной смерти 22 человек.

Как передает РИА «Новости», рекордный уровень жары сначала был отмечен в штатах Айова, Мичиган и Флорида, где столбик термометра превысил 40 градусов Цельсия. Теперь аномально высокая температура распространилась и на территорию штатов Северная Дакота, Иллинойс и Миннесота.

По данным представителя Национального управления океанических и атмосферных исследований Джастина КЕННИ, жара уже распространилась на территории, на которых проживает около 141 млн. человек.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится как минимум до субботы, после чего столбик термометра лишь незначительно опустится.