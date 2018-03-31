Самые полезные кухни мира

Журнал Forbes представил рейтинг самых полезных кухонь мира. В основу его легли показатели здоровья и продолжительности жизни людей. Рано или поздно все мы соглашаемся с мыслью, что пища должна быть не только вкусной, но и полезной. В основу этого рейтинга легли показатели здоровья и продолжительности жизни людей, на которые, кстати, влияет не только еда, но и менталитет, и образ жизни.

Япония

На 1-м месте — Япония, где ожирением страдают всего 1, 5% жителей, а средняя продолжительность жизни составляет 82 года. Водоросли, свежие морепродукты, овощи, соя — вот полезная основа пищи японцев. Еще один важный момент — японцы не переедают, они встают из-за стола с чувством легкого голода.

Сингапур

Сингапур — на 2-м месте. Средний срок жизни там — тоже 82 года, и полных людей немного — 1.8%. Три кита местной кухни — рис, овощи и рыба. Мяса сингапурцы почти не едят, а на сладкое предпочитают тропические фрукты и легкие десерты из них.

Китай

2/3 пищи китайцев основаны на овощах, фруктах, бобовых, цельных зерновых, с добавлением различных трав и специй. Если бы не любовь китайцев к хорошо прожаренным продуктам, то средний срок жизни в стране был бы более 73 лет, а количество полных — менее 1.8%.

Швеция

В этой северной стране живут долго — до 81 года, а полных людей — 11%. Такие завидные показатели обусловлены питанием на основе молочных продуктов, рыбы, ягод. Рыба хороша для сердца, а ягоды — известный антиоксидант. А если все это да в сочетании с зимними видами спорта.

Франция

Францию видеть на 5-м месте, мягко говоря, странно. Но несмотря на любовь жителей к мясу и выпечке, сыру и шоколаду, средний француз живет до 81 года, а ожиревших людей очень мало — 6.6%.

Италия

Без Италии в данном рейтинге не обошлось — 6-е место. Ведь каждый знает, что, помимо пасты и мяса, итальянцы знают толк в овощах, морепродуктах и оливковом масле. Отсюда и результат: средний срок жизни итальянца — 80 лет, перекормленных жителей — 13%.

Испания

Испания любит оливковое масло, в ее меню — дары моря, овощи и фрукты. Испанцы не слишком уважают жареную пищу, предпочитая ей тушеную. Благодаря этому они доживают до 80 лет, да и полных среди них — 16%.

Южная Корея

Кухня Южной Кореи известна низким содержанием жиров. Главные блюда — лапша, рыба, овощи. Ну, а мяса в год кореец ест в 5 раз меньше, скажем, чем американец.

Израиль

Срок жизни израильтян — 81 год, правда, полных много — 24%. Кухня страны основана на бобовых и овощах с оливковым маслом. Сами же жители видят причину полезности своей пищи в ее кошерности.

Греция

Завершает рейтинг Греция, ее кухня — овощи, бобовые, легкие сыры. И хотя избыточный вес там имеет четверть жителей, в среднем греки живут 80 лет.

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