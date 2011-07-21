Алкоголь вызывает раковые заболевания

О вреде и пользе алкоголя для здоровья врачи спорят ни год, ни десять, ни даже столетия. Но на сей раз австралийские ученые Института рака выяснили: ежедневное употребление двух спиртных напитков формирует все предпосылки для раковых опухолей в кишечнике, груди, горловой области и в полости рта.

По утверждениям ученых, алкоголь повышает риск рака молочной железы на 22 процента, рака кишечника - на 50 процентов, гортани - на 40 процентов, а полости рта - на 75 процентов.

Полученные данные противоречат множеству ранних исследований, согласно которым умеренные количества красного вина помогают предотвращать сердечную болезнь и обладают другими полезными свойствами для организма.

Медики считают, что польза алкоголя оценена слишком высоко и что нет никакой безопасной дозы спиртного, тем более если пить его каждый день. Онкологи убеждены, что количество любого вида алкоголя в рационе питания человека должно быть сведено к абсолютному минимуму. Алкоголь классифицирован Всемирной Организацией Здравоохранения как канцерогенное вещество, даже маленькие уровни которого повреждают клетки организма и увеличивают риск раковых образований.

newsland.ru

