Двое россиян утонули в Днестре на Буковине
10:37, 21 июля 2011Зарубежные новости
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Переплыть на надувном матрасе
В Черновицкой области вблизи с. Куливцы Заставновского района при попытке пересечь на надувном матрасе г. Днестр утонули два человека (граждане России), из них 1 ребенок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера, 20 июля, в 16.50.
К поиску тел привлечена водолазная служба МЧС.
На месте происшествия работает оперативная группа Управления МЧС в Черновицкой области.
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