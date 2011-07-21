Двое россиян утонули в Днестре на Буковине

В Черновицкой области вблизи с. Куливцы Заставновского района при попытке пересечь на надувном матрасе г. Днестр утонули два человека (граждане России), из них 1 ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера, 20 июля, в 16.50.

К поиску тел привлечена водолазная служба МЧС.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления МЧС в Черновицкой области.