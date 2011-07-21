Откажитесь от соли, и похудеете

Многие диетологи утверждают, что малосолевая диета достаточно эффективна. Такую диету, которая заключается в том, чтобы урезать дневное потребление соли, часто рекомендуют людям, которые страдают от ожирения.

Для того чтобы эта диета была эффективной необходимо знать несколько правил.

Правило 1. Нельзя использовать соль во время приготовления пищи. Вы можете добавить в еду небольшое количество только перед самой подачей на стол и то небольшую щепотку.

Правило 2. В сутки человек, придерживающийся такой диеты, должен употреблять не более трех-четырех граммов соли.

Правило 3. Во время такой диеты вам лучше избегать употребления кислых блюд, макаронных изделий, сдобы, сахара, варенья, пряностей, острой и копченой пищи.

Правило 4. Эта диета вовсе не запрещает употребление рыбных и мясных блюд.

Но следует отметить, что употреблять их следует в разумных пределах, при этом, нужно выбирать нежирные сорта рыбы и мяса. Вполне можно употреблять нежирные супы, пшеничный или ржаной хлеб (не более двухсот граммов), яйца, овощи, творог, в небольшом количестве молочные продукты. А пить можно чай и кофе.

Правило 5. Придерживаясь такой диеты, вам потребуется в сутки употребить до девяносто граммов жиров, до ста тридцати граммов белков, а также до ста двадцати граммов углеводов.

Помните, что соль – это вред не только для вашего здоровья, но и для вашей фигуры. И если вы практически не солите продукты во время приготовления, вовсе не является гарантией того, что соль не попадает в ваш организм, ведь "солевые ловушки" могут быть очень хорошо замаскированы, так же, как и сахарные.

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